تجهيز 100 مركز شباب بالقليوبية لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى

تستعد إدارة الشباب والرياضة بالقليوبية لتجهيز مراكز الشباب والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

صلاة عبد الأضحى في 100 مركز شباب

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه سيتم إقامة صلاة عبد الأضحى المبارك بعدد 100 مركز شباب، ويشارك فرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع في تجهيز الملاعب والساحات داخل مراكز الشباب لاستقبال المصلين اعتبارا من مساء اليوم وحتى فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الدور المجتمعي لمراكز الشباب

وأضاف «الصبروط»، أن أداء صلاة العيد بمراكز الشباب يأتي تأكيدا على الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز الشباب، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة، نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لا يقتصر دورها على ممارسة الرياضة فقط.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد لجميع مراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين بعد صلاة العيد من خلال المشاركة في مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعيد الثالث على التوالي.

وتتضمن تنفيذ احتفالات العيد من خلال الألعاب الترفيهية للأطفال والكبار ومسابقات وجوائز وهدايا بالإضافة للعروض الفنية والمسرحية والفنون الشعبية والعرائس، والاستفادة من كافة الإمكانات المتوفرة بمراكز الشباب من حمامات سباحة، وملاعب، وألعاب إلكترونية، ومطاعم، وكافتيريات، وصالات ألعاب وبلياردو وتنس طاولة.