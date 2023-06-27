11 دولة تحتفل بعيد الأضحى الخميس.. منها دولة عربية وحيدة

يحتفل المسلمون في بقاع الأرض كافة بأول أيام عيد الأضحى المبارك غدًا الأربعاء بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية، إلا أن نحو 10 دولة، منها دولة عربية وحيدة تعذر لديها استطلاع هلال شهر ذي الحجة؛ ليكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، وأصبحت بهذا تحتفل بعيد الأضحى بعد غد الخميس الموافق 29 يونيو الجاري

وفيما يلي، نرصد أبرز الدول التي تحتفل بعيد الأضحى يوم الخميس، وما هو السبب في اختلاف العيد بين الدول الإسلامية في السطور التالية:

10 دولة تحتفل بعيد الأضحي الخميس منها دولة عربية وحيدة

وكشفت نحو 10 دولة إسلامية أو بها جاليات كبيرة من المسلمين، حيث يتم الاحتفال بعيد الأضحي يوم الخميس، والتي هي وفقا لمركز الفلك الدولي، السنغال، المملكة المتحدة، الهند، أندونيسيا، باكستان، بروناي، بنغلادش، غيانا، ماليزيا.

أما الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الأضحى يوم الخميس 29 يونيو فهي دولة المغرب الشقيقة، والتي بدأ بها شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري.

لماذا تختلف رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية شرعا

يتم تحديد مدة الشهر الهجري الذي يتراوح ما بين 29 إلى 30 يومًا، حسب رؤية الهلال، وغالبا ما يطلب من الجهات الرسمية الشرعية بتحري الهلال في الفترة ما بين سقوط الشمس وحتى بعد صلاة المغرب مباشرة.

وتطالب الهيئات المختصة المواطنين والجهات المعنية باستطلاع الهلال، وإبلاغ الجهة المختصة بالنتيجة.

ويشهد شهر ذي الحجة فريضة الحج، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، ويأتي عيد الأضحى غالباً في نفس اليوم بالدول العربية والإسلامية.