«الداخلية»: عودة الطفل الغائب عن منزله بمنشأة ناصر.. ولم يحدث له مكروه

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من استغاثة بشأن تغيب (طفل - مُقيم بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة).

خلافات أسرية

وأفادت الوزارة، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من (أحد الأشخاص- مقيم بذات الدائرة) بتغيب شقيقه «المعنى بالفحص» عن المنزل وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم، وبتاريخ 20 الجارى حضر المُبلغ لديوان القسم وأفاد بعودة شقيقه وأنه كان متواجد أثناء فترة غيابه بمنطقة رمسيس بالقاهرة ولم يحدث له مكروه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.