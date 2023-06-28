ماذا سيحدث في عيد الأضحى؟.. 4 أخبار سارة تنتظر المصريين

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى سنويًا، ويتزامن مع سعادتهم بقدوم العيد أخبار سارة بالأيام المباركة المحملة بالخير والسعادة، فهناك 4 أخبار سارة تنتظر المصريين بالتزامن مع الساعات الأولى من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أولى هذه الأخبار هو إعلان هيئة الارصاد عن حالة الطقس خلال ايام عيد الأضحى المبارك، إذ من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

انخفاض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية

وثاني الأخبار السارة، انخفاض أسعار بعض السلع الاستراتيجية الهامة، أبرزها انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالتزامن مع تراجع نسبي بأسعار الماشية، ومن المتوقع انخفاض أسعار عدد من السلع الأخرى أبرزها الأرز واليزوت والقمح والبيض، بحسب ما ذكر متى بشاي، فضلًا عن وجود استقرار بأسعار الذهب بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21، 2300 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 18080 جنيها.

مصايف بأسعار مخفضة للمواطنين

كما أن هناك خبرا سارا آخر بانتظار المصريين بعيد الأضحى وهو توافر عدد من المصايف المخفضة التي يمكن للمصطافين الاستمتاع بها في إجازة عيد الأضحى، أبرزها شواطئ مرسى علم ومن بينها شاطئ أبو دباب وحنكوراب والنيزك وشرم اللولي ومرسى مبارك والقلعان، إضافة لشواطئ بلطيم التي يمكن الدخول لها جميعًأ بالمجان.

إضافة إلى توافر عدد من المصايف بمدينة مرسى مطروح، حددت أسعارها غرفة السياحة بالمحافظة للأماكن السياحية، بينما الأماكن التابعة لمؤسسات حكومية أسعارها ثابتة، وفقا للائحة المكان، حيث تتغير الأسعار وفقا للموقع والقرب من الشاطئ والموقع بالمدينة، وتبدأ أسعارها من 250 جنيها لليلة بالشقة، فيما يبدأ سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد.

هدايا الحكومة للمواطنين

والخبر السار الرابع يتعلق بهدايا الحكومة للمواطنين بعيد الأضحى والتي تمثلت بالبداية بإجازة طويلة مدتها 7 أيام بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالقطاع العام، إضافة الى صرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك بنحو أسبوع، مع تبكير صرف معاشات شهر يوليو،مع توفير خدمة ذبح الأضاحي مجانا، إذ تنتشر أماكن ذبح الأضاحي في المجازر مجانا، وتجري عملية النحر تحت إشراف الطب البيطري، من خلال توقيع الكشف الطبي عليها، وخدمات الذبح، والسلخ، وجميع الخدمات اللازمة للأضاحي بأنواعها المختلفة في نطاق المحافظات.