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مجسمات للكعبة والجمال وسيلفي العيد.. فرق لإسعاد الأطفال في القليوبية

كتب:

حسن صالح
08:50 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
إحتفالات عيد الأضحي بالقليوبية

إحتفالات عيد الأضحي بالقليوبية

انتشرت فرق للسعادة والمرح لرسم السعادة على وجوه الأطفال من خلال الرسومات الكرتونية في الساحات الكبرى في القليوبية وتجميع المصلين لالتقاط الصور التذكارية مع مجسم الجمل والكعبة وإطارات الخروف. 

آلاف يتوافدون على مساجد القليوبية لأداء صلاة عيد الأضحى

وأدى العديد من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في 399 ساحة و1700 مسجد بالقليوبية، من بينها أكبر ساحة ببنها في ساحة جمعية الشبان العالمية ببنها، وسط حضور مكثف للنساء والأطفال والرجال بترديد التكبيرات والفرحة وصلاة العيد وسط أجواء احتفالية. 

فرق السعادة ترسم الفرحة في العيد ببنها 

أوضح مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية بالقليوبية لـ«الوطن»، أن مجمع بنها شهد انتشار فرق السعادة والمرح لاستقبال المصلين اعتبارا من فجر اليوم  حتى أداء صلاة أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء احتفالية وإطلاق شلالات البالونات ورسم وجوه الأطفال والسلفي مع مجسمات الجمل والحروف والكعبة. 

محافظ القليوبية يؤدي صلاة صلاة عيد الأضحى ويقدُم التهنئة والورود للمواطنين 

أدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها، وقدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين

توزيع الورود على الأطفال والمصلين 

وتفقد المحافظ على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وتوزيع الورود على الأطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد في جو يسوده المحبة والألفة وقد أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

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