تشغيل محطات المياه في القليوبية بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك

أصدر المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تعليمات بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحي المبارك بالإضافة إلى المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد وذلك نظرا للاستهلاك المتزايد خلال إجازة عيد الأضحي.

الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك

وأشار مجاهد في تصريحات صحفية إلى أنه أصدر توجيهاته لمديري الأفرع بالمرور على محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد على الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.

متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ

وأكد «مجاهد»، تشكيل غرفة طوارئ بكل فرع بالمحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية بمقر الشركة ببنها، استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين

وطالب رئيس شركة مياه القليوبية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع لافتا إلى أن ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الإسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين ووجه بتحرير محاضر للمخالفين.

عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بالمجاري

ودعا مجاهد المواطنين بحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع، لافتا إلى استقبال الشركة للبلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة عن طريق الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو 01200288882 من التليفون المحمول لشكاوى المياه والصرف الصحي.