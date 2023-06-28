خطوات شراء شهادة ادخار خلال إجازة العيد «أونلاين».. تعرف عليها

تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك اليوم الموافق 28-6-2023، يحتاج بعض الأشخاص إلى شراء الشهادات الادخارية، ولكن إجازة البنوك المصرية من يوم 27 يونيو 2023 حتى يوم 3 يوليو 2023، بمناسبة العيد وثورة 30 يونيو، يعتقد البعض أن عليهم الانتظار لعودة العمل من يوم 4 يوليو 2023.

وما لا يعلمه بعض المواطنين أنه يمكن شراء شهادة الادخار دون الذهاب إلى البنك، وهو ما نرصده في السطور التالية، بحسب ما أعلنته بعض البنوك المصرية عبر المواقع الرسمية.

كيفية شراء شهادة الادخار في إجازة العيد

- الدخول على تطبيق البنك الخاص بك عبر الهاتف الذكي، أو الإنترنت البنكي.

- تسجيل الرقم التعريفي الخاص بالعميل مع إضافة كلمة السر.

- اختيار إصدار شهادات الادخار، ثم تحديد رقم حساب الإصدار.

- يختار العميل الشهادة المرغوب في شرائها من بين أنواع الشهادات المتوفرة.

شراء شهادة ادخار

- بعد ذلك يعمل العميل على اختيار المبلغ المناسب له حسب الشروط والحد الأدنى للشهادة.

-ويمكن للعميل اختيار دورية صرف العائد إذا كانت متنوعة، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، وذلك إذا كانت الشهادة غير محددة موعد معين.

- والخطوة الأخيرة هي الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.