شعبة القصابين: 3 ألوان تدل على فساد اللحوم.. تخلص منها فورا

كشف صابر العربي، عضو شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أبرز علامات تدل على صحة اللحوم الحمراء، وأخرى تدل على فسادها.

وقال «العربي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن من أكثر العلامات التي يمكن أن يكتشفها المواطن لمعرفة صلاحية اللحوم الحمراء، وبحسب تعليمات الأطباء البيطريين، هي لونها والملمس ورائحتها.

اللون الطبيعي للحوم الحمراء

وأضاف عضو شعبة القصابين، أنه يجب أن تكون لونها الطبيعي وردي، أو درجات الأحمر حتى الأحمر الغامق، مشيرًا إلى أن اللحوم الحمراء التي يتم شراءها من أماكن موثوق بها، من الممكن طهيها بدون غسيل، وذلك من أجل الاحتفاظ بالقيمة الغذائية.

علامات تدل على فساد اللحوم

وأوضح عضو شعبة القصابين، أن من العلامات التي تدل على فساد اللحوم والتي يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال المواطن، أن يكون لونها مائل إلى الرمادي، ثم الأخضر والأزرق.

كما أن من العلامات التي تؤكد عدم صلاحية اللحوم، في حال كانت «لزجة»، وأيضًا رائحتها الغريبة غير المعتاد عليها، موضحًا أنه في هذه الحالة يجب التخلص منها فورًا.

ونصح عضو شعبة القصابين بشراء اللحوم الحمراء من أماكن موثوق بها وتكون خاضعة للرقابة، ويجب التأكد ورؤية الختم من المكان الذي يشتري منه.