إحالة عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقليوبية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول بالقليوبية، للمحاكمة، بعدما تبين من التحقيقات ومن خلال تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للجريمة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما توصلت تحريات رجال الشرطة إلى قيام 3 أشخاص مقيمين في القاهرة والقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وقام رجال الشرطة بتحديد أماكن تواجدهم وجرى ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبصحبتهم 5 أحداث، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأيدوا ما جاء بأقوال المجني عليهم، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحامي سمير عبد العظيم، لـ«الوطن»، أن عقوبة استغلال الأطفال في التسول هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام، أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته.