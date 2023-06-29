نصائح عند الخروج للاحتفال بعيد الأضحى.. «عشان تتفسح براحتك»

تزامن قدوم عيد الأضحى هذا العام مع فصل الصيف، فالبعض يخرج في أماكن مختلفة من أجل الاستمتاع بالعيد، والبعض الآخر يسيطر عليه الخوف من الإصابة بضربة شمس أو الإجهاد الحراري نظرا لارتفاع درجة الحرارة ما يجعلهم يفكرون في الطرق الوقائية المختلفة.

نصائح للخروج في عيد الأضحى المبارك

نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح يجب على المواطنين إتباعها لتفادي مخاطر الطقس الحار خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بحسب ما نشرته وزارة الصحة والسكان ومنها:

الحرص على ارتداء الملابس المناسبة عند الخروج في وقت الظهيرة والحرص على ارتداء الكمامات لأنها تحمي من الأتربة وعدوى، الفيروسات شرب الماء بكميات مناسبة، لأنه يحافظ على نشاط الجسم ويعمل على ترطبيه.

ولتجنب الإصابة بضربة الشمس، نصحت وزارة الصحة بضرورة التواجد في الأماكن الجيدة للتهوية ويفضل تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة الـ4 عصرًا والمداومة على استخدام واقيات الشمس وتغطية مقاعد السيارة، خاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقِ لأشعة الشمس.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح أيضا يجب على المواطنين إتباعها عند الخروج في وقت الظهيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي منها ارتداء غطاء الرأس عند الخروج في أوقات النهار مع الحرص على شرب الكثير من السوائل والمياه لتعويض ما يفقده الجسم من مياه نتيجة الحرارة.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بيان لها، أن حالة الطقس غدا، تشهد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، الأمر الذي جعلها تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الشعور بارتفاع درجة الحرارة، وإذا اضطر المواطنون لذلك يجب عليهم ارتداء غطاء للرأس.