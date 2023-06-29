علي جمعة يوضح عبر قناة الناس الحكمة من وجود عيدين في الإسلام (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق، عن الحكمة من وجود عيدين في الإسلام، قائلا إن العيدين بمثابة الجائزة، فالشخص الذي أدى الصيام يحصل على جائزة في مقابله.

ماذا نفعل في العيد؟

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء خاص عبر قناة الناس، أنه بعد يوم عرفات وبعد تأدية ركن الحج الأكبر يحصل في مقابله الشخص على الجائزة متمثلة في العيد 4 أيام، لذكر الله وللفرحة وتأدية شعيرة من شعائر الأضحى وهي الذبح من أجل معنى التكافل الاجتماعي، كما أن من وظائف العيد صلة الرحم، وإنهاء المشاحنات ورد الحقوق إلى أصحابها.

بداية جديدة لمجتمع جديد

وأشار إلى أن العيد بمثابة بداية جديدة لمجتمع جديد، ومحاولة جعلها فرصة لإنهاء الخصومات ولرد الحقوق إلى أصحابها، ولا بد من قبوله واستقباله استقبالاً يليق بحلاوة وجمال ما يفعل، ومن ثم العيد له وظائف من مكونات مفهوم العودة.