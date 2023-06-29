علي جمعة يكشف عبر قناة الناس عن وظائف العباد في العيد

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق، إن العيد له وظائف، أولها العبادة، لذلك ولأن الذكر سهل على اللسان، فهناك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، ختم بها البخاري صحيحه، لأنها مفتاح لتطبيق كل ما ذكره بعد كلمة إنما الأعمال بالنيات في أول صحيحه، فجعل الذكر والعبادة عنواناً وشعار للمسلم في كل شيء.

أول وظيفة في العيد هي العبادة

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء خاص عبر قناة الناس، أن هذه الأيام أول وظيفة فيها هي العبادة، لذلك نستقبل شروق الشمس بعدما تطلع على قدر رمح، أي نحو 5 درجات، والدرجة 4 دقائق، فتكون صلاة العيد بعد 20 دقيقة من الشروق.

وتابع: «الشروق يتم الساعة 6 إلا خمسة دقائق صباحا، وبدأت صلاة العيد الساعة 6 و20 دقيقة، ومن ثم فرحتنا في العبادة، وأول وظيفة في العيد هي العبادة».

تغطية خاصة للمشاعر المقدسة

وقدمت قناة الناس تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

واستضافت قناة الناس كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.