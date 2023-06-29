علي جمعة عبر قناة الناس: الفرحة وإقامة الشعائر من وظائف العيد

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق، إن العيد له وظائف، من ضمنها الفرحة، فبعدما ييقول الخطيب الموعظة الخاصة بها، نعطي الأولاد العيدية ونفرح ونذبح، واستعدادا لهذا اليوم نعطي الأطفال ملابس جديدة.

من وظائف العيد

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء خاص عبر قناة الناس، أن العيد فرحة ومن وظائفه الفرحة، كما أن من وظائف العيد الشعائر، ففي صباح عيد الفطر يأكل الفرد أو يشرب شيئاً ما إعلانا لانتهاء الصيام وامتثالا لأمر الله، وفي عيد الأضحى يحدث العكس، فيبدأ العيد بالصيام ولا يفطر تشوقا بالإفطار بالأضحية الخاصة به.

ربنا حاضر في حياتنا

وأشار إلى أننا نتعامل مع شعائر، هذه الشعيرة دائما ما تربط الشخص بالله عز وجل، مردفا: «تملي ربنا حاضر في حياتنا واحنا فرحانين واحنا زعلانين واحنا قاعدين واحنا قايمين.. ربنا حاضر في حياتنا لأنه هو القضية الأهم والأحق في هذا الكون».