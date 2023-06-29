علي جمعة يوضح عبر قناة الناس سبب تسمية المصريين للعيدين بـ«الصغير» و«الكبير»

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق، إن عيد الفطر يسمى في مصر «العيد الصغير» لأن الحرام فيه الصوم يوم واحد، وبعد اليوم الذي يليه يجوز بدء صيام الستة من شوال، بينما عيد الأضحى يسميه المصريون «العيد الكبير» لأنه 4 أيام حرام فيها الصيام.

أيام لا ينبغي الصيام فيها

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء خاص عبر قناة الناس: «عندما نتتبع أحاديث رسول الله نجد أنه نهى عن صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، والحديث الثاني نهى عن صيام يوم الشك وعيد الفطر وعيد الأضحى، والحديث الثالث عن صيام ستة أيام يوم الشك وعيد الفطر وعيد الأضحى و3 أيام التشريق».

العيد أحد أسباب إدخال السرور والفرحة

وتابع: «كل هذه الروايات تؤكد فكرة العيد الصغير والعيد الكبير، في أيام التشريق نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام بها، وقال هذه أيام أكل وشرب، فهي أحد أسباب إدخال الفرحة والسرور على الإنسان، ولذلك ربنا أمر بها».