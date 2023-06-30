كريم عبدالعزيز يتصدر إيرادات اليوم الواحد لأفلام العيد بـ8.5 مليون جنيه

حققت الأفلام المصرية إيرادات ضخمة في شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، بلغت 19.4 مليون جنيه، عن إجمالي عرض 4 أفلام في ثاني أيام العيد، وفقًا لما للتقرير الصادر عن محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي أعلى إيراد يومي له، بلغ 8.5 مليون جنيه، تلاه في المركز الثاني فيلم «تاج» بطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق إيرادات 5.3 مليون جنيه.

جاء فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وإخراج حسين المنباوي، في المركز الثالث بـ 3.1 مليون جنيه، أما المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي وإخراج أحمد عبد الوهاب بـ 2.3 مليون جنيه.

أفلام العيد بـ 40 جنيها في «سينما الشعب» بالقاهة والمحافظات

بجانب العروض التجارية في السينمات والمجمعات التجارية لأفلام موسم عيد الأضحى، تواصل وزارة الثقافة عروض الأفلام بـ «سينما الشعب» في القاهرة والمحافظات بتذكرة موحدة يصل سعرها لـ 40 جنيها، وتعرض الأفلام في 20 موقعا في قصور الثقافة بـ 18 محافظة في أنحاء الجمهورية، في 6 عروض على مدار اليوم.

ويعرض فيلم «بيت الروبي» في 6 مدن: الإسكندرية، العريش، الزقازيق، والمنوفية، بينما يعرض فيلمي «تاج» و«البعبع» معا في 14 موقع وقصر ثقافة الأقصر، أسيوط، قنا، شرم الشيخ، الوادي الجديد، المحلة، طنطا، كفر الشيخ، السويس بالإضافة إلى الإسماعيلية وبورسعيد.