الجالية المصرية في لندن تحتفل بـ30 يونيو: «يوم إزاحة الظلام ليسطع النور»

هنأ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن، المصريين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قائلًا إن هذا اليوم يجدر بالجميع إرسال التحية لمصر وأهلها، الذي أزاحوا الظلام ليسطع النور من جديد، بعض شهور من الانحدار كانت الجماعة الإرهابية الحاكمة وقتها تعمل لمصالحها الشخصية.

وأضاف «رجب»، أن المصريين في لندن أقاموا احتفالا أول أيام عيد الأضحى لأن الفرح كان اثنين، الأول هو عيد الأضحى المبارك، والثاني الذكرى العشارة لثورة 30 يونيو، يوم أن ودع الشعب ثورة تصحيح، ليضع مصر على الطريق التصحيح مجددا، لذا أقيم حفل شواء وغناء.

كما أشار مدير بيت العائلة المصرية في لندن لـ«الوطن»، إلى أن الله وهب مصر قائدا يتحمل الصعاب والمتاعب، ولم يكن لأي أحد في مكانه أن ينجز ما أنجزه في هذه الفترة القصيرة، ورغم ذلك هناك البعض ممن لا يشعرون بقيمة هذه الإنجازات الكبيرة حتى الآن، «أعيش هنا منذ أكثر من 50 عاما، لذا أعرف قيمة مصر جيدا».

من يعيش بالخارج يرى مصر بشكل مختلف وأكبر

وأوضح أن الحياة في لندن غالية للغاية، ومن يعيش بالخارج يرى مصر بشكل مختلف وأكبر، فالأمر ليس طعام وشراب فقط، في الخارج أسعار الموارد والبنزين والكهرباء لا تطاق، ولكن الحكومة تحاول هنا توعية الشعب بأسباب ضرورة رفع الأسعار، لكن هناك بعض المصريين يعودوا لمصر يتفاخرون بأنفسهم، ولكنه هنا يعيش بسيط ومسكين.

كما أكد أن أسعار الخبز في لندن بالإسترليني وأغلى من مصر، وأن الإعلام عليه مهام كبيرة بتوعية الشعب بما يحدث وحجم الإنجازات التي تمت خلال الآونة السابقة، متابعا: «انتبهوا يا مصريين فهناك العديد ممن يحاولون إسقاط مصر اقتصاديا ولكن بإذن الله ربها حاميها».