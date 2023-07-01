الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم: ظهوري مع عمرو دياب يعتبر جائزة في مشواري

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كواليس ظهوره مع الهضبة عمرو دياب، في إعلان خاص لصالح إحدى شركات الاتصالات الذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحه أول أمس.

أغنية عمرو دياب الجديدة بتوقيع أحمد إبراهيم

وقال أحمد إبراهيم في بيان صحفي له، إنه سعيد بظهوره مع الهضبة عمرو دياب في إعلانه الأخير، مؤكدًا أن عمرو دياب هو من طلب أن يظهر معه في الإعلان، حتى تطغى عليه الواقعية، بالإضافة إلى أن المخرج أضاف للعمل الكثير.

واستكمل: «ظهوري في إعلان مهم مع الهضبة بمثابة جائزة في مشواري، وفكرة أنه يختارني للظهور معاه وهو مبيطلعش حد معاه في عمل، ده فرق معايا، لأن عمرو دياب رائد التجديد والتطور في المزيكا وبتعلم وبستفاد منه طول الوقت».

أحمد إبراهيم ينتهي من أغنية عمرو دياب

وأشار إلى أن أغنية الإعلان سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه يعمل عليها منذ عام ولكن الوقت لم يسعفهما لخروجها إلى النور بسبب التطور الذي كان يعمل عليه الهضبة في أعماله الأخيرة.

وتابع: «عمرو دياب دايما بيحب التطور هو خلى الذوق في حته تانية قدمه في أكتر تراك وكان مختلف زي أنت الحظ ويوم تلات، لأننا عندنا مزيكا متحركة أفضل من المهرجانات الشعبية».

كما تطرق إلى الحديث عن مشاركة عبد الله نجل الهضبة عمرو دياب مع والده في الإعلان: «ولد مؤدب وموهوب جدا و مصري جدا وفنان ومثقف، هو احق واحد بدعم عمرو دياب».

يذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم مع الهضبة عمرو دياب، كانت أغنية «بطمن عليك»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.