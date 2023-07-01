جدول مواعيد قطارات المخاصيص.. عربات إضافية في العيد

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من يوم الاثنين الماضي 26 يونيو 2023 في تشغيل قطارات «المخاصيص» ضمن جدول تشغيل قطارات العيد الإضافية.

وينشر «الوطن» مواعيد رحلات جميع قطارات المخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش والتي تعمل يوم واحد فقط لكل قطار وهي كما يلي:

1- قطار رقم 2243 تهوية ديناميكية، للاتحاد النوعي (أسوان - القاهرة) ويعمل يوم 6 يوليو القادم فقط حيث يقوم الساعة 6:20 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 7:15 صباحا.

2- قطار رقم 2245 تهوية ديناميكية، للأندية النوبية (أسوان - الإسكندرية) ويعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 9:45 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 2:05 مساءً.

3- قطار رقم 2247 تحيا مصر، للأندية النوبية (أسوان - القاهرة) يعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 6:20 مساءً من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 7:35 صباحا.

4- قطار رقم 2249 تحيا مصر، للأندية النوبية (أسوان - القاهرة) يعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 5:40 مساءً من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 7:00 صباحا.

5- قطار رقم 2251 تحيا مصر، لنادي الجعافرة (أسوان - الإسكندرية) يعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 6:30 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحا.

6- قطار رقم 2253 تحيا مصر، لنادي أبو الريش (أسوان - الإسكندرية) يعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 1:20 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 6:10 صباحا.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى في حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة والإضافية.