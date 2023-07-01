أستاذ بالأزهر لـ«قناة الناس»: ربيع الأول من أعظم مواسم الخير

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنَّ الهجرة النبوية المشرفة من أفضل مواسم الخير والطاعة وكذلك ذكرى المولد النبوي الشريف وهو من أعظم مواسم الخير التي لا يجب أن تفوت العباد، موضحا: «هو موسم من أعظم مواسم الخير في الشهر الثالث من العام الهجري ألا وهو شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه».

نبوي: التخلق بأخلاق النبي محمد ابتهاجاً بمولده

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة قناة الناس: «علينا أن نأخذ هذا الشهر، أي ربيع الأول، مع سيدنا النبي وأخلاقه وجماله صلى الله عليه وسلم، ولازم نكون معاه في السنة كلها وفي عمرنا وحياتنا ولكن تحديدًا في شهر ربيع الأول علينا أن نزيد من القرب والمحبة والتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

المولد النبوي موسم تجديد النشاط للطاعة

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، «نجد أن الدعاة والخطباء والوعاظ ووسائل الإعلام من إذاعة وفضائيات، تحرص في هذه الأيام على بث ونشر أنه جاءتنا أيام ميلاد الحبيب محمد – صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نبذل مزيد من القرب لله – عز وجل – وهو موسم للتجديد في النشاط للطاعة والسير في طريق الله والتخلق بـ أخلاق النبي وكذلك أداء العبادات التي أوصانا بها وأمور تبعث في النفس راحة وطمأنينة وجمال وحلاوة القرب من الله وروسوله».