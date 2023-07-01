تفاصيل وأماكن كليات الفنون التطبيقية.. تسعى لتخريج شباب قادر على الإبداع

تستعد الجامعات الحكومية لتنسيق القبول 2023، و المقرر أن يبدأ بإجراءات اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول الذي يحدده تنسيق الجامعات 2023 ككليات التربية الرياضية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة.

وفي الإطار ذاته يبحث العديد من الطلاب عير وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن كلية الفنون التطبيقية، وهو ما أجابت عنه مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات.

تفاصيل عن كليات الفنون التطبيقية

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن كليات الفنون التطبيقية هي كليات تهتم بتخريج مصمم ومهندس قادر على الابتكار والمنافسة على المستوى المحلي وتقديم بحوث علمية ذات جودة عالية، وهي مؤسسات رائدة تعليمية بحثية في مجال الفن وعلوم التصميم و التكنولوجيا ومصدر للإبداع والابتكار، ما يسهم في إنتاج خريجين متميزين يلبون متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، وكشفت المصادر أماكن كليات الفنون التطبيقية في الجامعات الحكومية والخاصة كالآتي:

كليات الفنون التطبيقية في مصر

كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر خاص

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

كلية الفنون التطبيقية جامعة MSA - خاص

كلية الفنون التطبيقية جامعة بدر

كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف

كلية التصميم والفنون الإبداعية جامعة الأهرام الكندية - خاص

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر- خاص

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس- خاص