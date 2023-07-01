«شباب ورياضة القليوبية»: استقبلنا آلاف الأسر المصرية خلال عيد الأضحى

أكد محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنّ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، نجحت في رسم السعادة والبهجة على وجوه المواطنين بالمحافظة، مشيرًا إلى أنّ مراكز الشباب أصبحت وجهة للأسرة المصرية، بفضل تطوير المنشآت وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال «الصبروط» في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش استمرار مراكز شباب القليوبية لليوم الرابع على التوالي، في استقبال المواطنين والأعضاء ورواد المراكز، بالهدايا والبالونات لقضاء رابع أيام عيد الأضحى على صوت الأغاني وتوزيع الهدايا وعروض الفنون الشعبية والعرائس.

وأوضح أنّ الأطفال والشباب والعائلات، توافدوا على مراكز الشباب طوال أيام العيد، للاستفادة من الخدمات المتوفرة بالمراكز من ملاهي، وحمامات السباحة وكافيهات، ملاعب، صالات الألعاب والألعاب الإلكترونية، ضمن فاعليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة العامة لأنشطة وفاعليات مراكز الشباب، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

استقبال آلاف الأسر المصرية

وأشار إلى أنّ مراكز شباب القليوبية، استقبلت خلال عيد الأضحى آلاف الأسر المصرية والأطفال ورواد وأعضاء المراكز، للاستفادة من إمكانات وخدمات ومرافق مراكز الشباب، مؤكدًا نجاح مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، في رسم البهجة والسعادة على وجوه المواطنين.

مراكز الشباب أصبحت وجهة للأسرة المصرية والمواطنين

وأضاف أنّ مراكز الشباب أصبحت وجهة للأسرة المصرية والمواطنين، ويرجع ذلك للطفرة الإنشائية وتطوير ورفع كافة المنشآت بمراكز الشباب، بالإضافة إلى تطوير البرامج والأنشطة والمبادرات وفقًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، بتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، تأكيًدا على الاهتمام الكبير والدور الذي تقوم به الدولة من إنجازات، ورفع معدلات التطوير في القطاعات كافة.