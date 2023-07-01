مراكز شباب القليوبية تحتفل بذكرى 30 يونيو

شهدت مراكز شباب القليوبية إقبالًا متزايدًا للمواطنين من أعضاء ورواد مراكز الشباب، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، بعد النجاح الكبير الذي تحقق منذ انطلاق اللحظة الأولى لمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، بداية من استقبال مئات الآلاف من المواطنين لأداء صلاة العيد بساحات مراكز الشباب، وإقامه احتفالات كبرى خلال أول وثاني أيام العيد المبارك بكافة مراكز الشباب.

تشغيل الأغاني الوطنية

وتضمنت احتفالات اليوم منذ الساعات الأولى تشغيل الأغاني الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالإعلام وتقديم الهدايا للأطفال احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، واستكملت مراكز شباب القليوبية تقديم خدماتها وتنفيذ أنشطتها احتفالا بالعيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنون شعبية واستعراضية، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

احتفالات ثورة 30 يونيو

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور محمود الصبروط،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن احتفالات ثورة 30 يونيو تأتى بالتزامن مع احتفالات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، لتعطى مذاقا مختلف للاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة داخل مراكز الشباب ، ويأتى ذلك ختاما لبرنامج القليوبية للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تم الاحتفال بالقليوبية على مدار الأسبوع الماضى وبشكل يومى من خلال إقامة 5 حفلات كبري لختام الأنشطة لكل الادارات الفنية بالمديرية وعرض انجازات الدولة فى قطاع الشباب والرياضة بحضور لفيف من كلاء الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة كلا في قطاعه، ومن السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن مراكز شباب الجمهورية تشهد زخمًا كبيرًا واقبالا كثيفا من المواطنين على مدار اجازة العيد ،وعملت مراكز الشباب على تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.