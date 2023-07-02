«نادين» الأولى على الثانوية العامة في الكويت: مجموع 100% كان مفاجأة ليا

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، كانت تترقب نتيجتها على أحر من الجمر، لحظات حتى تردد صدى اسمها في الوسط، بأنها حصلت على المركز الأول ضمن قائمة المصريين الأوائل في الكويت بنتيجة 100%، إذ تسيطر عليها فرحة كبيرة، مع ارتفاع صوت نبضات قلبها، فكانت هذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لها.

مغادرة نادين أبو هاشم من أرض الوطن

كانت نادين أبو هاشم في عمر الـ4 سنوات، حين غادرت أرض الوطن، متجهةً إلى الكويت، التي كانت بمثابة وطن آخر بالنسبة لها، إذ قضت حياتها تتجول بين ساحتها، فضلا عن تفوقها الدراسي داخل مدارسها، والتي كانت آخرها بحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة، إذ تعد أحد المصريين الأوائل في الكويت.

«كنت عارفة إني هجيب نتيجة كويسة وهتفوق بيها لكن إني أحصل على نسبة 100% كانت مفاجأة كبيرة ليا»، حسب ما روته «نادين» خلال حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها منذ طفولتها وهي تسعى وراء حلمها في الالتحاق بكلية الطب، فكانت تتفوق في دراستها دائما حتى وصلت إلى مرحلة الثانوية العامة.

استعدادات نادين لامتحانات الثانوية العامة

محطات كثيرة خاضتها «نادين» حتى وصلت إلى هذه النتيجة بحصولها على المركز الأول: «كنت دايما اذاكر أول بأول واعمل اللي عليا واحل أسئلة كتيرة على اللي ذاكرته وكان دائما عندي يقين بالله»، وفق ما روته صاحبة الـ18 عاما، مشيرة إلى أنها عند ظهور نتيجة الثانوية العامة لم تكن تتخيل حصولها على هذه النسبة.

«سعادة لا توصف وفرحة غامرة و حسيت فعلا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا»، هكذا عبرت «نادين» عن فرحتها بحصولها على المركز الأول ضمن قائمة المصريين الأوائل في الثانوية العامة في الكويت، موضحة أنها دائما كانت تحلم بالالتحاق بكلية الطب، وإذ يتحقق حلمها بنتيجتها المرتفعة في الثانوية العامة.