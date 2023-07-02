إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة تتجاوز 4 ملايين جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم «البعبع» إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ 4 ملايين و233 ألف و454 جنيه، لتتجاوز إجمالي إيراداته الـ 12 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي>

ويحتل الفيلم المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية التي يتصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات تجاوزت أمس 10 ملايين جنيه، وفي المركز الثاني فيلم تاج بإيرادات تتجاوز 5 ملايين جنيه.

إيرادات فيلم البعبع

بلغت إيرادات فيلم البعبع يوم الثلاثاء الماضي 478 ألف و705 جنيه، وفي أول أيام عيد الأضحى حقق إيرادات بلغت 2 مليون و232 ألف و395 جنيه، وحقق يوم الخميس 3 ملايين و157 ألف و50 جنيه، وحقق يوم الجمعة إيرادات تقدر بـ 3 ملايين و541 ألف و530 جنيه.

أبطال فيلم البعبع

يجمع فيلم البعبع لأول مرة بين أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور أحداث قصة فيلم البعبع في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، من خلال شخصية سلطان البعبع القادم من عالم البلطجة ويقوم بدوره أمير كرارة، وتضعه الأقدار أمام فتاة تستعد للسفر للخارج في بعثة دراسية، لتنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتتكشف مفاجآة في نهاية الفيلم لم تكن في الحسبان.