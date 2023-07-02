مؤلف فيلم البعبع: جان رامز نجم المستقبل.. ويا رب يرد علينا بعد كده

أشاد السيناريست إيهاب بليبل، مؤلف فيلم البعبع، بالطفل جان رامز، وتأكيده أنه بعد «البعبع» سيكون نجمًا كبيرًا «بيمثل كأنه فنان قدير وشاطر في انفعالاته، ويارب يرد علينا بعد كده»، كذلك الطفلة تيا حاتم، متألقة و«ممثلة شاطرة»، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن».

وعن تكرار إفيه «بابا مين يلا؟ .. بابا إنت يا حبيبي» الذي جاء في فيلم «إشاعة حب» عام 1960، قال المؤلف إيهاب بليبل: «شعرت أن هذه العبارة مناسبة جدًا رغم اختلاف الأفكار، ومازالت تعيش بيننا والناس بتحبها ومن ثم كانت تليق جدًا على استخدامها في فيلم البعبع»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يكن يقصد الاستعانة مرة أخرى بهذا المشهد، إلا أنه كان مناسبًا جدًا لـ«البعبع» الذي يتفاجأ بوجود طفل يلتقيه لأول مرة ويزعم أنه ابنه.

كواليس ممتعة بين أبطال فيلم البعبع

ووصف الأجواء في كواليس تصوير فيلم البعبع، بأنها كانت مليئة بالروح الحلوة بين الجميع في ظل وجود مخرجًا متمكنًا مثل حسين المنباوي، الذي حرص على أن تسود طاقة إيجابية بين الجميع.

إيرادات فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، تأليف إيهاب بيلبل، إخراج حسين المنباوي، وحقق إيرادات على مدار نحو 5 أيام ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.