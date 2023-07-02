سعر اليورو اليوم الاحد 2-7-2023 في البنوك.. استقرار كبير

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك العاملة في السوق المصرية استقرارًا كبير، إذ سجل متوسط السعر 33.48 جنيه للشراء، و33.68 للبيع، وفقًا لما تمّ إعلانه على المواقع الرسمية على الانترنت، نظرًا لإجازة عيد الأضحى والتي ستنتهي غدًا الاثنين على أن يتمّ عودة العمل في البنوك بداية من يوم الثلاثاء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبحسب ما تمّ إعلانه على الموقع الرسمي للبنك على الانترنت فإن سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سجل 33.48 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.48 جنيه للشراء، 33.67 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 33.66 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 33.48 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو في CIB البنك التجاري الدولي 33.58 جنيه للشراء، 33.80 جنيه للبيع، بينا وصل سعر اليورو في بنك البركة 33.61 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع.