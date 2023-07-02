محافظ القليوبية: تنفيذ 4305 مشروعات بتكلفة 674 مليون جنيه ضمن «مشروعك»

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بلغت 4305 مشروعات بإجمالي تكلفة 674 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة؛ لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

مركز ومدينة شبين القناطر جاء في المركز الأول

وأشار محافظ القليوبية، في بيان له، إلى أن مركز شبين القناطر جاء في المركز الأول، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1040 مشروعا بقيمة تمويل 224 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة طوخ بـ1002 مشروع بتمويل بلغ 150 مليون جنيه.

تسهيل إجراءات منح القروض

ووجه «الهجان»، القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين؛ للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة.