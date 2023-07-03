هل سحب السيارة المُعطلة بسيارة أخرى يعد مخالفة مرورية؟.. خبير يجيب

قال الخبير الأمني اللواء عادل عبد العظيم، إن سحب السيارة المُعطلة عن طريق سيارة أخرى بواسطة حبل يعد مخالفة إذا ما أدى هذا التصرف إلى تعطيل حركة المرور سواء كان في مطالع أو منازل الكباري أو حتى الوقوف في الممنوع وبالتالي فإن العقوبة هنا بحسب المخالفة التي أُرتكبت من عملية سحب السيارة المعطلة بطريقة عشوائية.

كيف تتفادى تعطيل حركة المرور؟

وأضاف «عبد العظيم»، أنه في حالة سحب السيارة المُعطلة مسافة قريبة ومراعاة وسائل الأمان يكون ذلك طبيعًيا طالما أن عملية سحب السيارة لم تتسبب في تعطيل حركة المرور وغيرها من المخالفات ، لكن الأفضل ومن السلامة للجميع أن يتم حمل السيارة المُعطلة عن طريق ونش مرور إلى مكان صيانتها.

وتنشر «الوطن» عدة مصائح يجب على سائق السيارة معرفتها لتفادي حوادث الطرق وقت تعرض سيارته إلى عطل مفاجئ وهي كالتالي:

نصائح لتفادي الحوادث بسبب عطل السيارة

- إيقاف السيارة في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها بشكلٍ آمن لأقرب مكان خارج الطريق.

- وضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة، لتنبيه سائقي السيارات القادمين من الخلف لتجنب الاصطدام.

- إبلاغ نجدة الطريق فورًا لسرعة حضورهم.

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.