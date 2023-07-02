موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر.. اعرف التفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر وثورة 30 يونيو، التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، واستمرت 7 أيام متواصلة، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو.

وموعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر، يتكون صباح الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو، إذ يمكن للمواطنين، التوجه للبنوك بداية من يوم الثلاثاء المقبل من أجل متابعة المرغوب فيه حسب العميل.

عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

وبخلاف عودة عمل لبنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر، كانت البنوك المصرية قد أتاحت خلال إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، التي ستنتهي غدًا الاثنين، خدمات مصرفية تعمل خلال هذه الفترة كالآتي:

خدمات مصرفية تعمل خلال إجازة العيد

- السحب من ماكينات الصراف الآلي.

- الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي.

- استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية.

- تحويلات نقدية سواء من التطبيقات الخاصة بالبنوك أو تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.