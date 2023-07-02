إقبال كبير على فيلم «البعبع» بسينما الشعب في السويس

شهدت صالة عرض أفلام سينما الشعب، بقصر ثقافة السويس، إقبالاً على عرض فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، إذ توافد المئات من أهالي السويس أمام شبابيك دور العرض لسينما الشعب بثقافة السويس، لمشاهدة الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية، ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني.

عرض الأعمال السينمائية بأسعار مخفضة

وعروض مشروع سينما الشعب يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئــــــــــة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإشراف الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية، بإقليــم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

أفلام دلوقتي بأسعار زمان

وترفع سينما الشعب بمحافظة السويس شعار «سينما النهارده بأسعار زمان»، إذ لا يتجاوز سعر التذكرة 40 جنيهًا، في كل الحفلات ويعرض الآن فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، والذي يتم عرضه بعدة حفلات يوميًا، تبدأ من حفلة العاشرة صباحا، ثم حفلة الثانية عشرة ظهرًا، وحفلة الثانية عصرًا، ثم حفلة الرابعة عصرا، وحفلة السادسة مساء، وحفلة الثامنة مساء، حفلة العاشرة مساء، وحفلة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وجميعها حفلات بسعر موحد 40 جنيهًا فقط للتذكرة.