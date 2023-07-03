خالد محجوب يكشف لـ«الشاهد» كواليس مطالبة الإخوان بعزله: قالوا لا أصلح

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن جماعة الإخوان الإرهابية قالت إنه لا يصلح للنظر في قضية «اقتحام السجون» وطالبوا بعزله.

دعوة عزله من القضاء

وأضاف محجوب خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الشهيد هشام بركات تواصل طبقًا للقانون بإخطار القاضي المردود والجلسة تحددت، وكان مطلوب مذكرة للرد على دعوة عزلي من القضاء».

الإخوان طالبوا بعزله من القضاء

وتابع: «الإخوان لجأوا إلى مجلس الدولة وطالبوا بعزلي من القضاء، قرأت طلب الرد ورديت بالنفي وثبت صحة النفي بالدليل والمستندات، وادعوا على والد زوجتي أنه كان ضمن حملات أحمد شفيق وقدمنا بلاغًا في النيابة العامة بمصر الجديدة، وأخذنا الشيك الذين يتحدثون عنه وكشفنا كذبهم»، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يريدون وقف النظر في القضية لما بعد 30 يونيو.