عصام كاريكا لإيمان الحصري: أول أغنية تنجح لحمادة هلال كانت من تلحيني

قال الفنان عصام كاريكا، إنه لحن للفنانين عمرو دياب ومحمد منير وهاني شاكر، أغاني «وهي عاملة إيه دلوقت؟» و«أنا عمري عيني ما دمعت» و«أنا اسمي على الورق»، بجانب «أمشي ورا كدبهم» للفنانة ديانا حداد، و«عاتبك على إيه» لمحمد محيي، و«افتكرني» لمصطفى قمر، و«3 دقايق» لبهاء سلطان، و«بيني وبينك خطوة ونص» لحكيم، و«بحر الغرام» للطيفة.

أول أغنية ناجحة لحمادة هلال

وأضاف «كاريكا»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أول أغنية تنجح لحمادة هلال كانت من تلحينه، وهي أغنية «الأيام يا حبيبي»، متابعا: «الحمد لله الفترة دي أي حد كنت بعمله أغنية ربنا بيكرمني فيها».

وأشار إلى أنه يقدم شخصية الكلام في الأغاني، وبعد الانتهاء منه يرى هذا الكلام يليق على من المغنين، فيتواصل معهم، متابعا: «وهي عاملة إيه دلوقت شكل جديد على عمرو دياب، وأغنية أمشي ورا كدبهم تعد أول أغنية مصرية تغنيها ديانا حداد في حياتها ومن ثم كان لازم تتقال بطريقة معينة وأعملها طرب ورقص، فبعد ما بخلص الأغنية بشوف تليق على مين».

أغنية «وحياة أميرة.. لبنى وسميرة»

وأشار إلى أن أغنية «وحياة أميرة.. ولبنى وسميرة» كانت ستكون ضمن ألبوم له إلا أنه قبل طرحها بأيام سمعها الفنان محمد هنيدي فقرر الحصول عليها وغناءها في فيلم «يا أنا يا خالتي»، وبالفعل حصل عليها.