إصابة شخصين في حادثي تصادم بالمنصورة

أُصيب شخص في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بعدما صدمته سيارة ربع نقل، ونُقل المصاب إلى المستشفى الدولي للعلاج.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بشخص في مدينة المنصورة أسفر عن الحادث وقوع إصابات.

سيارة ربع نقل تصدم شخصا بالمنصورة

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة وإصابة «السيد.ق.م»، 40 عاما، مقيم بقرية بشلوش في مدينة ميت غمر، أثناء مروره الطريق، مما أدى إلى إصابته بكدمات واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي في الجبهة طوله 5 سم وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين أمام محطة وقود بالمنصورة

كما أُصيب شخص آخر في مدينة المنصورة بالدقهلية، بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارتين، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الدولي للعلاج.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي في مدينة المنصورة أمام إحدى محطات الوقود، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وجاري تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.