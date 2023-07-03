البنوك المصرية تستأنف عملها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى غدا

تنتهى إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو اليوم بالنسبة للعاملين في البنوك المصرية، على أن تعود البنوك للعمل غدا الثلاثاء الموافق يوم 4-7-2023.

وبدأت إجازة عيد الأضحى منذ الثلاثاء الماضي، وحتى اليوم 3 يوليو 2023، أي نحو 7 أيام متواصلة، بحسب البنك المركزي المصري.

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة العيد

ومن المنتظر أن يكون موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر وثورة 30 يونيو، غدا الثلاثاء، بالمواعيد الرسمية للبنوك المصرية.

خدمات مصرفية طوال الأسبوع

وتتيح البنوك المصرية خلال الإجازات الرسمية، خدمات مصرفية إلكترونية، حتى يمكن للعميل استخدامه في أي وقت، سواء في الإجازات أو بشكل عام في أيام العمل أيضًا، مثل السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، والتحويلات النقدية من عن طريق تطبيقات البنوك أو إنستا باي التابع للبنك المركزي، ويمكن استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير مثل الكهرباء.