كشفت البوابة الوطنية للمملكة العربية السعودية للخدمات والمعلومات الحكومية المنصة الوطنية الموحدة، خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة السعودية 1444، وحساب المواطن هي طريقة تسمح للفئات السعودية التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية بالحصول على مساعدات مادية، وبعض الارشادات التي تشجع على ترشيد الاستهلاك.

وفيما يلي، يستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية التي يقدمها للقراء في كل أنحاء الشرق الأوسط، خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة السعودية 1444، عبر المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة، التي جاءت على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

وبحسب البوابة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على بزيارة بوابة حساب المواطن، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

تسجيل الدخول على البوابة، باستخدام رقم الهوية وكلمة السر التي سجلتها من قبل.

اختيار قائمة دراسة الأهلية.

اختر (دراسة الأهلية)، ادخل الحساب البنكي وتأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على زر الاستعلام، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.

وتتيح البوابة، إمكانية التواصل المباشر مع حساب المواطن من خلال الاتصال على رقم الهاتف 19911، خلال ساعات العمل من الساعة 7:30 صباحًا، وحتى 2:30 مساءً، كما يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر البريد الالكتروني info@hrsd.gov.sa

قيمة حساب المواطن

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، أنّ قيمة الدعم المقدم من خلال حساب المواطن للأسر المكونة من 4 أشخاص، يختلف حسب المرحلة العمرية والدخل.

فالأسر التي يقل راتبها عن 7699 ريالًا سعوديًا، تكون قيمة الدعم 659 ريالًا سعوديًا.

أما من دخلها يصل إلى 7999 ريالًا سعوديًا، يكون الدعم حوالي 624 ريالًا سعوديًا.

أما الأسر التي يكون دخلها 8499 ريالًا سيجري صرف دعم قيمته 553 ريالًا سعوديًا.