خطوات تعديل الحالة الاجتماعية إلكترونياً بالسعودية عبر تطبيق أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عبر صفحتها الموثقة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن خطوات تعديل الحالة الاجتماعية عبر تطبيق أبشر 1444، وذلك للمقيمين، تسهيلاً للوقت والمجهود عبر خطوات بسيطة.

وتستعرض «الوطن» خطوات تعديل الحالة الإجتماعية عبر أبشر 1444 وفق المعلن من المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية في السطور التالية:

خطوات التسجيل عبر منصة أبشر

منصة أبشر هي منصة حكومية تقدم الكثير من الخدمات الحكومية الكترونيًا، ويتطلب الحصول على تلك الخدمات تسجيل الدخول كمستخدم جديد، ويمكن هذا من خلال خطوة بسيطة وهي كالآتي:

الضغط على تسجيل مستخدم جديد، ثم كتاب البيانات المطلوبة، وهي ادخال اسم المستخدم وهو رقم الهوية أو بطاقة الإقامة، ورقم المرور الخاص بك، ورقم الهاتف، بعد تسجيل الدخول سوف يصل كود تحقيق مؤقت مكون من 4 أرقام، صالح لمدة دقيقة، قم بادخاله.

خطوات تعديل الحالة الإجتماعية عبر أبشر 1444

وحتى يتمكن المقيم بالمملكة من تعديل الحالة الإجتماعية عبر أبشر، عليه اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

الدخول عبر منصة أبشر، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

بعد الدخول على المنصة قم باختيار الخدمات الالكترونية ثم الضغط على أيقونة خدماتي

يجب أن تختار خدمات الأحوال المدنية.

ثم اختيار تغيير الحالة الاجتماعية ، والضغط على أيقونة طلب جديد.

قم بادخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية والاسم ورقم الجوال، والمنطقة التي تسكن فيها.

ثم اختيار اختر الخدمة الرئيسية من القائمة وهي السجل المدني، أو خدمات التحسين.

ومن قائمة الخدمات الفرعية حدد خيار تعديل الحالة الاجتماعية.

ثم بكتابة تفاصيل الخدمة مع شرح سبب التعديل، على ألا يزيد عدد الأحرف عن 500 حرف.

إرفاق المستند الأصلي حسب حالتك الاجتماعية الجديدة، مع العلم أن الموقع يشترط ألا يزيد حجم المستند الواحد عن (1) ميجابايت.

سوف يظهر لك ملخص الطلب للمراجعة، والضغط على التأكيد.

بعد ارسال الطلب، سوف يظهر لك رقم الطلب قم بالاحتفاظ به، حيث يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب خلال 72 ساعة من الارسال.