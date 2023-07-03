فريدة الشوباشي: الشباب يقدرون دور المرأة ومساهمتها في ثورة 30 يونيو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إنّ المرأة أودع الله فيها الرحم حيث توهب الحياة، موضحةً: «الإخوان قالوا المرأة عورة وتقعد في البيت وتضرب، وعندما أسمع هذا الكلام أشعر بأنهم لا ينتمون إلى أي دين أو الإنسانية».

الرئيس السيسي قائد يقدر دور المرأة والشباب

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها عبر تغطية خاصة على قناة dmc: «أصبح لدينا قائد يقدر دور المرأة والشباب يعرفوا يعني ايه مرأة ودورها ومساهمتها في ثورة 30 يونيو».

نزلت مع ابنها وحفيدها في ثورة 30 يونيو

وتابعت عضو مجلس النواب: «في ثورة 30 يونيو و3 يوليو نزلت مع ابني وحفيدي، كان لدينا شعور بإمكانية التضحية بحياتنا».

وأوضحت: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يراهن على الشباب، وتجربة جماعة الإخوان الإرهابية لن تتكرر أبدا بإذن الله، حصلوا على فرصة وحكموا مصر، وعندما كان يتحدث رئيسهم كنت أخجل، شاهدت جمال عبدالناصر، وبالتالي لم يكن من المعقول أن أقبل هذا الشخص».