اختبارات مدارس المياه والصرف.. مواعيد المقابلة الشخصية للطلاب 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشوف أسماء 179 من الطلاب المجتازين للاختبارات التحريرية لفصول مدرسة المياه بقنا والمرشحين للمقابلة الشخصية اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري 2022 وغدا الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر.

موعد ومكان إجراء المقابلة الشخصية

وكشفت الشركة أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحى بقنا للعام الدراسي «2022-2023» اليوم وغدا الساعة التاسعة صباحا بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية العسكرية لجميع الطلاب المرفقة أسماؤهم من جميع المحافظات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للمقابلة الشخصية

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بالتزام الطلاب بالحضور لمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية العسكرية في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم مع إحضار أصل توريد رسوم المقابلة الشخصية وصورة شهادة الميلاد وصورة شهادة الإعدادية.

التخصصات المطلوبة للطلاب المتقدمين لنظام التعليم والتدريب المزدوج

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا الي ان الكشوف المعلنة هي كشوف جميع الطلاب المتقدمين لنظام التعليم والتدريب المزدوج " تخصص فني محطات شبكات مياه الشرب وفني محطات و شبكات الصرف الصحي " والمقرر مقابلتهم اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء

سرعة تسديد رسوم المقابلة الشخصية

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا الطلاب بسرعة تسديد رسوم المقابلة الشخصية" 150 جنيها "على حساب التربية والتعليم رقم " 66617 " علما بأنه لن يتم عقد المقابلة، لافتة إلى أنه في حالة مواجهة مشكلة في التوريد يتم عمل تعهد بالتوريد بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية العسكرية ولا يتم التحويل على اي حسابات شخصية.

تجهيز باقي الكشوف وإعلانها لاحقا

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا إلى أن ما تم إعلانه هي كشوف أسماء الطلاب الذين ستعقد مقابلات شخصية لهم اليوم وغدا وجارٍ تجهيز باقي الكشوف وسيتم إعلانها لاحقا فور مراجعتها والتأكد من مطابقتها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.