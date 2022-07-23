مدارس المياه والصرف.. آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2022

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مد فترة التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بنظام التعليم والتدريب المزدوج والملحقة بمدرسة قنا الزراعية بالصالحية حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري 2022 بمجموع درجات في الشهادة الإعدادية لا يقل عن 274 درجة «فقط بنين عام».

التقديم بفصول مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تقديم طلبات الالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بنظام التعليم والتدريب المزدوج والملحقة بمدرسة قنا الزراعية بالصالحية يتم إلكترونيا عن طريق إنشاء بريد إلكتروني للطالب باستخدام الكود المدرسي الموحد الخاص بالشهادة الإعدادية.

طلاب المحافظات الذين يحق لهم التقديم بفصول مياه الشرب والصرف الصحي 2022

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يحق لطلاب محافظات الأقصر وأسيوط وسوهاج التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بنظام التعليم والتدريب المزدوج والملحقة بمدرسة قنا الزراعية بالصالحية.

شروط الالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي 2022

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بنظام التعليم والتدريب المزدوج والملحقة بمدرسة قنا الزراعية بالصالحية وهي كما يلي:

ـ أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عامًا.

ـ أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة مصري الجنسية.

ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة.

ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.