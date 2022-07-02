12 إجراء و6 مستندات مطلوبة من طلاب مدارس المياه والصرف بالإسكندرية لأداء الاختبارات

أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعليمات بشأن حضور الطلاب اختبار القبول بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية، بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية، المقرر عقده بمقر المدرسة.

تعليمات الحضور لاختبارات القبول بالمدرسة

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الطلاب المرشحين لاختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية، الإسكندرية، من حملة الشهادة الإعدادية العامة 2021-2022 من محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، الالتزام بتعليمات اختبارا القبول المقرر عقده بالمدرسة وهي كالتالي:

- الاهتمام باختيار زي مناسب للمقابلة الشخصية وكذلك قص الشعر بصورة مناسبة.

- إحضار الأدوات الخاصة بالامتحان قلم مسطرة آلة حاسبة وغيرها من أدوات الامتحان.

- يمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للاستبعاد من الاختبار.

- تعتبر محاولة الغش من المخالفات الرئيسية التي تعرضك للاستبعاد من الاختبار.

- يتكون الاختبار من امتحان نظري في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي معد ليناسب مستوى المرشحين للقبول.

- يتم استقبال المرشحين اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا يوم الاختبار لمراجعة طلبات التقديم والمرفقات الخاصة بالطلب كما في الإعلان.

- يبدأ الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحا علما بأنه تم توفير نسخة من امتحان العلوم والرياضيات لطلاب اللغات.

- تعقد المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين بعد نهاية الامتحان.

- تم توفير أوتوبيس لنقل المتقدمين من محطة مصر باب المحطة، على أن يتحرك في تمام الساعة 6.45 في اليوم المحدد الاختبار.

- يسمح باستقبال مرافقين بشرط عدم التدخل في سير عملية الاختبار أو المقابلة الشخصية.

- يتم قبول الطلاب الأعلى في الدرجات حسب احتياجات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- يلتزم المرشح بتقديم المستندات المطلوبة علما بأنه سيتم تشكيل لجنة فحص واستلام المستندات من الساعة 8 وحتى الساعة 9 صباحا.

المستندات المطلوبة من المرشحين لأداء الاختبارات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من الطلاب المرشحين لاختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية إحضار المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد.

- اصل شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة الرقم القومي لولى الأمر.

- تسلم المستندات داخل ملف خاص بالطالب.

- استمارة رقم (1) الخاصة بالتقديم على الموقع.

ويمكن الاستعلام عن حالة طلبات المتقدمين عبر الرابط التالي والحصول على استمارة رقم (1)

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