مدارس المياه والصرف.. موعد تقديم ملفات الطلاب للعام الدراسي 2022/2023

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النتيجة النهائية للطلاب المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2022/2023.

روابط الاستعلام عن النتيجة النهائية للطلاب المقبولين

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه يمكن للمتقدمين المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2022/2023، الاستعلام عن النتيجة النهائية عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة بالإسكندرية https://alexwater.com.eg/، أو من خلال الرابط المباشر التالي: https://alexwater.com.eg/awco_school/jresulte/jresulte.php عن طريق الاستعلام برقم الطلب.

المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسي 2022/2023، كالتالي:

- ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني.

- أصل شهادة الإعدادية + 2 صورة منها.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر، مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر.

- البطاقة الصحية الخاصة بالطالب.

- شهاده طبية معتمده تفيد بأن الطالب لائق طبيا للالتحاق بالتعليم الفني.

- إيصال إيداع المصروفات الدراسية (التعليم الفني ) من البريد + 2 صورة منها.

- عدد 6 صورة شخصية مقاس 4 × 6، مطبوع عليها اسم الطالب رباعي.

- شهاده ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + 2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين، مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + عدد 2 صورة منها.

- مبلغ 1500جنيه قيمة المصروفات المدرسية.

- مبلغ 1000 جنيه قيمة قسط الجهاز اللوحي «تابلت» الخاص بالطالب.

- استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكتروني «استمارة رقم 3».

موعد تقديم ملفات الطلبة المقبولين للعام الدراسي 2022/2023

وطالبت الشركة، الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسي 2022/2023، بتقديم الملفات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل، لافتة إلى أنه سيسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ، في حالة عدم تقديم ملف الطالب.

وشددت على أنه يجرى تقديم الملف عن طريق ولي الأمر شخصيا «أو صاحب الولاية التعليمية»، للتوقيع على بعض الإقرارات، مع مراعاة قواعد وقوانين المدرسة في أثناء التقديم؛ إذ يجرى تقديم المستندات بمقر المدرسة.