مدارس المياه والصرف.. مواعيد المقابلة الشخصية للطلبة «2022-2023»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك» كشوف أسماء الطلاب المرشحين للمقابلة الشخصية يوم غدٍ الأربعاء الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري 2022.

موعد إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول المياه والصرف «2022-2023»

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عبر منشور علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك" الي انه سيتم عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحى بقنا للعام الدراسي"2022-2023" غدا "الاربعاء" في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية العسكرية لجميع الطلاب المرفقة أسمائهم بالكشف من جميع المحافظات.

التزام حضور الطلبة المرشحين لمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية العسكرية في الموعد المحدد

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عبر منشور علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك" الطلاب بالالتزام بالحضور لمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية العسكرية في الموعد المحدد مع احضار اصل توريد رسوم الاختبار الاليكتروني و المقابلة الشخصية و صورة شهادة الميلاد و صورة شهادة الاعدادية.

التخصصات التي سيتم إجراء المقابلة الشخصية لها للعام الدراسي «2022-2023»

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عبر منشور علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك" ان الكشوف المعلنة هي كشوف الطلاب المتقدمين لنظام التعليم والتدريب المزدوج " تخصص فني محطات شبكات مياه الشرب وفني محطات و شبكات الصرف الصحي والمقرر مقابلتهم يوم غدا الأربعاء .

تسديد رسوم المقابلة الشخصية على حساب التربية والتعليم للعام الدراسي «2022-2023»

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عبر منشور علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك" الطلاب سرعة تسديد رسوم المقابلة الشخصية على حساب التربية والتعليم رقم " 66617" علما بأنه لن يتم عقد المقابلة بدون اصل التوريد .