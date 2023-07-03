تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. اعرف الخطوات بالتفصيل (فيديو)

بدأ تقديم الصف الأول الثانوي 2023، في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية، أول الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى 13 من الشهر نفسه، وشددت المديرية على الطلاب بضرورة الالتزام بجميع الخطوات الخاصة بالتقديم بدقة.

تفاصيل خطوات تقديم الصف الأول الثانوي

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023، في إطار دورها الخدمي التعليمي:

- يتم تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

- إدخال الرقم القومي والكود الخاصين بالطالب.

- الضغط على زر «تسجيل»

- كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور وتأكيدها.

- الضغط على كلمة «تأكيد»

- الدخول على نظام التنسيق الإلكتروني من «الملف الشخصي»

- يظهر بالملف الشخصي الاسم والمديرية والإدارة التعليمية والمدرسة والدرجة التي حصل عليها الطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على زر «الدخول في التنسيق».

- تظهر شاشة بها معلومات عن أنواع التعلم سواء الثانوي العام أو الزراعي أو الصناعي أو التجاري.

- في حالة الرغبة للحصول على معلومات أكثر عن أنواع التعليم يمكن الضغط على زر «المزيد».

- يمكن الضغط على خريطة التنسيق لاستعراض الحد الأدنى للقبول لكل نوعيات التعليم المختلفة.

- الضغط على زر «إملاء الرغبات» واختيار أنواع التعليم التي يتم التقدم لها.

- يتم تحديد المديرية والإدارة والمدرسة.

- الضغط على زر «إضافة إلى الرغبات»

- يمكن تحديد أكثر من مدرسة لنوعية التعليم الواحد.

- الضغط على زر «حفظ الرغبات».

- تظهر رسالة «تم الحفظ بنجاح»

- يمكن إعادة ترتيب الرغبات مرة أخرى بعد الحفظ، بالضغط على الرغبة وسحبها في الاتجاه إلى الأعلى أو الأسفل أو حذفها.

- في النهاية يضغط الطالب على زر «حفظ الرغبات»

- الضغط على زر «تسجيل خروج».

قواعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023

حدد تقرير صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قواعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023، وهي الآتي:

- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني.

- الطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبون فيها خارج المربع السكني بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر، يُسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبون فيها داخل الإدارة التعليمية بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة الإعدادية من إحدى مدارس المحافظة.