المستشار عدلي منصور.. رجل المرحلة الصعبة (فيديو)

عرضت قناة dmc، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المستشار عدلي منصور .. رجل المرحلة الصعبة»، ففي الثالث من يوليو من عام 2013 كان المستشار عدلي منصور أمام لحظة تاريخية في حياته، في وقت كان الشعب المصري بصدد لحظة فارقة في تاريخه السياسي.

وذكر التقرير، أنّه في ليلة وضحاها وجد المستشار عدلي منصور نفسه أمام مهمة وطنية في مرحلة فارقة من تاريخ مصر، حيث تولى أرفع المناصب، وأصبح رئيسا للبلاد بعد فترة من الأزمات عاشها المواطن المصري في فترة حكم تنظيم الإخوان، واستطاع عدلي منصور بحكمة وهدوء القاضي أن يعبر ببلاده لبر الأمان.

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967م، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة ذاتها، وحصل على دبلوم آخر في الدراسات العليا بالعلوم الإدارية قبل أن يتولى 21 منصبا قضائيا خلال 43 عاما، بدءً من تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، مرورا بإعارته إلى المملكة العربية السعودية، للعمل مستشارا قانونيا لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.

وجرى تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وأدى اليمين رئيسا للجمهورية، وقضى عاما من أخطر الأعوام بسبب ما شهدته البلاد من عمليات إرهابية خلفت المئات من الضحايا واقتصاد مهتز وعلاقات متوترة مع دول عربية وأوروبية والعديد من التحديات التي واجهت الشعب المصري في هذه الفترة الانتقالية.