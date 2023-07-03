عضو بـ«النواب»: 3 يوليو كان يوما تاريخيا ودل على وعي الشعب

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر كانت في دوامة عظيمة قبل بيان الثالث من يوليو 2013، مشيرًا إلى أن فترة حكم فوضى الإخوان عاشت فيها الدولة الوطنية المصرية أسوأ شكل من أشكال الاحتلال.

الدولة المصرية أصبحت مهددة في فترة حكم الإخوان

وأضاف «مقلد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى: «دائما ما تكون دولتنا مهددة من الخارج، لكن ما حدث هو أن الدولة المصرية أصبحت مهددة من الداخل في فترة حكم هذه الجماعة، وذلك على مستوى الهوية والرؤية وكل شيء متعلق بمستقبلها».

وتابع، أن مصر انقشعت عنها غمامة ضخمة في الثالث من يوليو، فقد كان مشهد البيان مهيبا يدل على حالة من حالات الإجماع الوطني الذي رأيناها كلنا في هذا التوقيت.

يوم تاريخي ومشهد للدولة الوطنية المصرية

وأوضح، أن الثالث من يوليو يوم تاريخي ومشهد للدولة الوطنية المصرية، ويدل على وعي شعبي فطري ضخم للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، فهذه الدولة بكل محدداتها ليست حفنة من التراب كما أرادها الإخوان.