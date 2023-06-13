جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة تستهدف «الفردوس وابني بيتك»

شنّ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملة مكبرة بتوجيهات من المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز استهدفت أحياء الفردوس والصفوة، إبني بيتك 2، وطريقي الواحات والفيوم لإزالة كافة المخالفات والعشوائيات والإشغالات.

حملة مكبرة تستهدف مناطق الفردوس وإبني بيتك

ولفت جهاز مدينة حدائق أكتوبر في بيان إلى أن الحملة المكبرة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات والإشغالات في الطرق الرئيسية وأمام المحال التجارية والمطاعم الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حركة المرور ويشوه شكل المدينة وينشر العشوائيات.

إزالة الإشغالات والمخالفات

وشدد جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر على استمرار الحملات اليومية لاستهداف المخالفات والإشغالات التي تتم من خلال الأفراد والعمل على ضبطها وتحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجهاز لن يسمح بأي وسيلة من الوسائل بانتشار العشوائية أو ارتكاب المخالفات أو الإشغالات التي تعيق حركه المرور وتنشر مزيدا من العشوائية وسيتم ضبطها ومحاسبة المخالفين لها.

وطالب الجهاز حدائق أكتوبر المواطنين وسكان المدينة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو إشغالات تحدث أمام المحال أو المطاعم أو الأنشطة التجارية أو في الشوارع الرئيسية من خلال الخط الساخن للجهاز أو الصفحة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فورا للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة حدائق أكتوبر.