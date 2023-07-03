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عاجل.. فيوتشر يحسم انضمام نجمه للأهلي

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
07:19 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف ناديه من انضمام نجمه ولاعب وسط الفريق محمد رضا بوبو، لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «السقا» في تصريحات تليفزيونية: «نادي فيوتشر بدأ كناد كبير، وسيستمر كبيرًا، وهناك اتفاق مع إدارة النادي من البداية على عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق».

وأضاف: «إدارة نادي فيوتشر أبلغت اللاعبين مؤخرًا أنه لن يتم التفريط في أي لاعب في قوام الفريق الأساسي».

وحول مسألة انتقال محمد رضا بوبو للنادي الأهلي، أجاب السقا قائلًا: «لا يوجد أي شيء رسمي مقدم من النادي الأهلي حتى الآن».

بوبو على رأس أولويات كولر

الجدير بالذكر أن محمد رضا بوبو، لاعب وسط فريق فيوتشر، على رأس أولويات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، من أجل تعويض رحيل حمدي فتحي الوشيك إلى صفوف فريق الوكرة القطري.

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بقلم محمد سعيد عبدالعظيم