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«الأوقاف» تحظر استخدام «الموبايل» أثناء العمل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

كتب:

رؤى ممدوح
02:37 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
وزارة الأوقاف- أرشيفية

وزارة الأوقاف- أرشيفية

قررت وزارة الأوقاف، حظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية في وقت العمل، وقصر الاستخدام على الأجهزة المخصصة لكل موظف، وفق منظومة الإدارة الحديثة، وذلك بعد الانتقال الفعلي والكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمّن قرار الأوقاف، حظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وحال استخدامه يكون للضرورة القصوى فقط، أو لصالح العمل وبإذن من الرئيس المباشر، كما تضمّن القرار حظر التدخين نهائيا في ديوان عام الوزارة، وجميع الجهات والمقار التابعة لها.

واستقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في أول يوم عمل بعد الانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا بقيادات الأوقاف في مقر الوزارة بـ العاصمة الإدارية الجديدة، هنأ فيه العاملين في الوزارة بعيد الأضحى المبارك، وبالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

 

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