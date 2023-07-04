الأولى مكرر على الجمهورية في الدبلومات الزراعية: توقعت تحقيق مركز متقدم

حصدت هدى أشرف صفي الدين، الطالبة بمدرسة موط الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للمدارس الزراعية، بمجموع 97%.

فرحة كبيرة في بيت الأولى مكرر بالدبلومات الفنية 2023

وأبدت الطالبة فرحتها الشديدة فور تلقيها اتصال من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أخبرها بنتيجتها وقدم التهنئة لها ولأسرتها «الدنيا مش سيعاني أنا وأسرتي من الفرحة، ربنا حقق أملي، وكلل مجهودي ومجهود أسرتي معايا والمعلمين بالنجاح».

وقالت ابن قرية «الهنداو» لـ«الوطن»، «أنا تعبت وذاكرت، وبذلت مجهودا كبيرا، وربنا كلل جهدي بالتفوق»، مؤكدة أنها اعتمدت على نفسها ولم تحصل على دروس خصوصية.

وأكدت «هدى»، أنها كنت حريصة من اليوم الأول في الدراسة بمدرسة موط الثانوية الزراعية على استذكار الدروس بجد واجتهاد، بهدف الحصول على مركز متقدم، مشيرة إلى أنها توقعت حصولها على مركز متقدم هذا العام، لكنها لم تكن تتوقع أن تصبح الأولى على مستوى الجمهورية.

تهنئة محافظ الوادي الجديد للأولى مكرر في الدبلومات الفنية 2023

وقدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في اتصالٍ هاتفيٍ اليوم، التهنئة للطالبة هدى أشرف صفي الدين بمدرسة موط الثانوية الزراعية، لحصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية.

وأعرب المحافظ، في بيان صحفي، عن تقديره وسعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية، كما قدم التهنئة لأسرة الطالبة والقائمين على المدرسة؛ لجهودهم خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، متمنيًا المزيد من التميز لجميع طلاب الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والفنية.