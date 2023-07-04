حسام بدراوي: خطاب مرسي الأخير كارثي.. والجماعة كانت مرضا وجب استئصاله

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن خطاب محمد مرسي الأخير كان خطابا كارثيا للغاية وحمل كلمات تهديدا وإرهابا للشعب.

ثورة 30 يونيو

وأوضح الدكتور حسام بدراوي في تصريحاته لـ«الوطن» قائلا: «تابعت خطاب مرسي الكارثى بشعور قلق للغاية، حيث تحولت جماعة الإخوان من مرض يمكن معالجته إلى مرض وجب استئصاله، وظهر ذلك فى كلمات مرسى التى كان فيها تخيير للشعب بين بقائه فى الحكم أو سفك دمائهم».

وتابع المفكر السياسي: «وحذرت من ذلك حينها وقلت إن الأمر أصبح يحتاج إلى مستشفى أمراض عقلية حيث ظهرت رؤية الجماعة البعيدة للغاية عن انطباع الشعب المصرى بأنه شعب لا يخشى أحدا ولا يقبل أبدا أن يكون خاضعا لحكم بغير رضاه».

أبرز الأخطاء التي ارتكبتها الجماعة

وبسؤاله عن أبرز الأخطاء التي إرتكبتها الجماعة خلال فترة حكمها قال المفكر السياسي: «جماعة الإخوان خلال فترة حكمها عمدت إلى إقصاء جميع القوى الوطنية من المشهد السياسى ومحاربة من يختلف معهم فى الرأى أو القرار السياسي أي كان نوعه».